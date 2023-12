Due furti a Quartu nella stessa giornata.

Il primo è avvenuto in una farmacia in via Marconi, mentre l’altro in una profumeria di viale Colombo.

I ladri si sono impossessati di alcuni prodotti, ma il bottino sarebbe stato limitato.

Del fatto si occupano i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

