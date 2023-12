“Ho stima per Christian Solinas e la squadra del centrodestra sardo unito secondo me ha ben lavorato in questi anni. Ma facciamo parte di una coalizione ed è giusto che ognuno porti il suo contributo”. Durante la sua visita a Cagliari, il ministro Matteo Salvini ha confermato la sua fiducia per la ricandidatura del governatore uscente, ma niente voce grossa.

“Per quanto mi riguarda un sindaco uscente va ricandidato, così come un presidente uscente va ricandidato. È la posizione della Lega e conto di trovare un accordo positivo con tutti e per tutti”. Poi sulle tempistiche il leader del Carroccio vuole un’accelerata: “Si vota il 25 febbraio, quindi dopo capodanno si deve arrivare a un nome“.

A sostegno di Solinas poi il ministro ha portato un dato: “Unioncamere certifica che Regione Sardegna in questi quattro anni ha il record della crescita del reddito pro capite, più della Lombardia. Significa che gli stipendi sono cresciuti più che a Milano o a Roma. Merito di imprenditori forti, ma una politica che permette alla Sardegna di crescere fa il suo mestiere”.

