Sono state aperte al pubblico nella mattina di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, le nuove aree giochi e aree cani in Piazza paese di Seui nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari.

L’intervento è inserito all’interno dei lavori di riqualificazione di nove aree verdi cittadine, con lo scopo di recuperare spazi da destinare all’uso della collettività (aree giochi per bambini, aree fitness, aree cani).

“I nuovi spazi, pensati per le più varie esigenze, mirano a far vivere maggiormente le nostre piazze e i nostri giardini, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni di tutti” commenta il Sindaco Paolo Truzzu.

I lavori in Piazza paese di Seui, tra le vie Trincea dei Razzi e Monte Sabotino si sono focalizzati su diversi aspetti. La realizzazione di due aree giochi recintate, che ospiteranno ciascuna 5 giochi per un totale di 10. Con la posa di pavimentazione anti-trauma nell’area giochi sul lato in via Trincea dei razzi e pavimentazione sintetica sul lato in via Monte Sabotino. La perimetrazione di due aree cani recintate, dotate di fontanelle, panchine e cestini portarifiuti. La sistemazione della pre-esistente area fitness, con nuovi plateau in cemento a supporto degli attrezzi. E il posizionamento di nuovi arbusti ed essenze mediterranee.

!Infine, nelle prossime settimane saranno messi a dimora 4 esemplari arborei di Jacaranda” ha aggiunto il vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius.

