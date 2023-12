La presenza di Matteo Salvini, Ministro alle Infrastrutture, a Cagliari ha fatto parlare la Sardegna. E chiaramente la politica sarda. Sulla presenza ha infatti deciso di esporsi Silvio Lai, senatore del Pd.

“Salvini arriva in Sardegna e si fa prendere di nuovo dalla sindrome del Papeete. Il vicepremier viene in visita istituzionale per visionare i lavori di una caserma finanziati nel 2011 mentre racconta una realtà che non esiste in Sardegna e promette miliardi come noccioline” spiega in una nota.

Lai spiega che il ministro parla di 10 miliardi di investimenti sulle infrastrutture in Sardegna, ma in realtà nella legge di bilancio ci sono appena 5 milioni.

“Crede di darla a bere ai sardi a cui alle scorse regionali raccontava che avrebbe portato ad un euro il prezzo del latte. Sarà forse l’aria di mare o l’avvicinarsi delle europee a dargli alla testa. Infatti, ieri il Papeete, oggi Cagliari, cambia la location ma non la quantità di sciocchezze dette da Salvini davanti ai microfoni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it