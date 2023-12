Due nuovi ambulatori di Dermatologia oncologica saranno operativi a Nuoro nel 2024. Il primo è già in funzione dalla scorso ottobre nei locali di dermatologia dell’ospedale Zonchello. L’altro aprirà a gennaio nella Casa di Comunità San Francesco, in via Demurtas.

La visita verrà garantita entro dieci giorni a tutti i pazienti che hanno l’impegnativa per sospetti tumori della pelle e melanoma, per i quali il fattore tempo è considerato fondamentale.

“Da ottobre ad oggi tutti i pazienti che hanno prenotato la visita con il quesito di sospetto melanoma, sospetto epitelioma o altro tumore della pelle, sono stati presi in carico. Nella sala di dermochirurgia dello Zonchello sono stati eseguiti 1.370 interventi. I tumori cutanei confermati all’esame istologico sono stati 488. Tra i quali melanomi, carcinomi spinocellulari e linfomi cutanee” spiega Maria Giovanna Atzori, direttrice dell’Unità di dermatologia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it