Il celebre sceneggiatore della commedia all’italiana Enrico Vanzina ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera nel programma “Non è un paese per giovani” su Radiodue.

Uno di questi coinvolgeva anche la Sardegna. Per la precisione Cagliari dove, dice Vanzina, lui e il fratello collezionarono un flop. Forse il più grande della loro carriera.

“Un meraviglioso record quello del film con Alan Sorrenti, ‘Figlio delle stelle‘. Uscì a Pasqua e a Cagliari furono costretti a sospendere la proiezione pomeridiana perché non era entrato nessuno. Aveva fatto zero”.

Una delle poche cadute per i fratelli Vanzina, che in oltre 40 anni di carriera hanno raccontato vizi e virtù dell’Italia. Collezionando successi rimasti nel tempo. Come l’originale “Vacanze di Natale” del 1983.

