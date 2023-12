La comunità di Arzachena è sotto choc per l’omicidio avvenuto questa notte nel centro gallurese. La vittima è Giovanni Fresi, orafo di 58 anni, ucciso a bastonate dal figlio 35enne.

L’efferato episodio è avvenuto in viale Costa Smeralda.

Il giovane, Michele Fresi, aveva già dato in escandescenza in passato, a cause dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. E anche questa volta, la scena si era ripetuta tale e quale a tante altre. Il padre è intervenuto per calmarlo e il figlio lo ha ferocemente colpito alla testa con un bastone, uccidendolo.

Il 35enne è stato subito fermato e portato in caserma dai carabinieri della locale Stazione. Si trova ora in stato di arresto.

