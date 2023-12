Da sabato scorso si sono perse le sue tracce. Giancarlo Contu, 63 anni di Lanusei, è uscito dalla propria abitazione e non ha fatto più ritorno.

L’allarme è stato lanciato dai famigliari, che fanno sapere che l’uomo non è raggiungibile telefonicamente. Ma non solo, il 63enne, ex portiere della squadra di calcio cittadina, è diabetico e non avrebbe con sé la terapia insulinica.

Continuano le ricerche delle forze dell’ordine, contattate dalla famiglia di Contu.

Non è la prima volta che accade. Un episodio simile si è verificato l’anno scorso, e si è concluso con un lieto fine.

Ora la famiglia si augura che accada lo stesso, e lancia un appello sui social chiedendo, nel caso in cui qualcuno l’avesse visto e riconosciuto, di contattarli o comunque fornire informazioni.

