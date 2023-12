In piazza Garibaldi a Cagliari, il movimento politico “Noi con Alessandra Todde” si è presentato alla stampa. Al loro fianco la candidata del centrosinistra, con cui condivideranno il percorso verso le Regionali e oltre.

“Noi con Alessandra Todde Presidente è un movimento politico spontaneo, che nasce

dalla volontà del mondo civico di partecipare attivamente alla predisposizione e alla realizzazione di un Progetto complessivo. Creato col contributo di tecnici ed esperti. Condiviso e in grado di rilanciare la nostra Isola, fornendo proposte e contributi, improntati alla concretezza e allo spirito di servizio” spiegano i rappresentanti, tra cui l’avvocato cagliaritano Giovanni Dore.

Il movimento è composto da amministratori locali e semplici cittadini, riuniti in movimenti come “Italia in Comune” e “Cagliari è anche mia“. Che spaziano dagli enti territoriali al mondo del volontariato, dalle libere professioni alle organizzazioni sindacali, dalle associazioni culturali e/o sportive al terzo settore. Alcuni esponenti di questa nuova realtà hanno partecipato alla creazione del “campo largo”. A partire dal primo incontro nel Parco di Molentargius fino all’indicazione di Alessandra Todde come candidata Presidente. “L’abbiamo ritenuta la miglior scelta per competenza, esperienza e garanzia della realizzazione del Programma scritto e condiviso da tutte le forze che la sostengono”.

All’esito di questo percorso, il movimento ha deciso di presentarsi alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio. Tra i temi che porta in dote ci sono il sostegno al mondo agropastorale, l’indipendenza energetica, un turismo che superi i limiti territoriali, una lotta seria allo spopolamento, centralità alle politiche sociali e giovanili. Infine massima attenzione, sensibilità e priorità alla condizione femminile nell’Isola.

