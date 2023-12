Sembra sempre più vicino il rientro dei Progressisti all’interno del Campo Largo di Alessandra Todde. Il gruppo politico che potrebbe ripresentare Massimo Zedda per la comunali a Cagliari è pronto a ufficializzare la ricucitura nelle prossime ore, dopo gli ultimi colloqui positivi che hanno riguardato proprio l’eventuale sostegno per la candidatura nel capoluogo dell’ex sindaco.

Una mossa che potrebbe mandare a gambe all’aria il gruppo a sostegno di Renato Soru, con il patron di Tiscali che rimarrebbe senza il partito più forte della sua coalizione. All’interno dei Progressisti intanto non mancano i dubbi sull’alleanza con Todde, ma a far pendere l’ago della bilancia sarebbe il terreno ben più fertile sulle prospettive per le elezioni di giugno a Cagliari.

