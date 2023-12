“Interprete sicuro della sua missione di guida per la costruzione del futuro della nostra città nella grazia, nella misericordia e nella pace; punto focale di equilibrio nelle relazioni sociali e di coraggiosa visione della nostra Cagliari come città nuova il cui re è la verità, la cui legge è l’amore, e la cui dimensione è l’eternità”. Queste le motivazioni con cui, nel corso di una solenne cerimonia in Municipio, il sindaco Paolo Truzzu ha conferito la Medaglia d’onore Ottone Bacaredda a monsignor Giuseppe Baturi.

“Per me è un onore, forse immeritato” ha detto l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. “Attraverso la mia persona sono sicuro che si è voluto dire grazie a quelle tante persone che quotidianamente si dedicano agli altri operando nelle parrocchie, nelle opere di carità, nella Caritas”.

L’onorificenza è stata istituita nel 2004 ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari. L’iniziativa inoltre si inserisce in un più ampio contesto di appuntamenti volti a celebrare la figura storica di Ottone Bacaredda, alla guida dell’Amministrazione per ben cinque legislature tra l’Ottocento e il Novecento.

