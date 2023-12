Non c’è stato un lieto fine per la scomparsa di Eugenio Zonca. Il 34enne che dal 23 dicembre non dava più notizie è stato trovato privo di vita in un casolare di Nuraminis, dove si erano perse le tracce da giorni.

Proprio oggi la sorella Eleonora aveva condiviso un appello per le ricerche, ma nel pomeriggio la tragica scoperta dei Carabinieri e la fine delle speranze di riabbracciare il fratello.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it