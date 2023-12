Morto in carcere a Oristano: la Procura dispone l’autopsia

Dopo sette istanze rigettate, si è dato il via libera a procedere per l'autopsia sul corpo di Stefano Dal Corso, detenuto romano deceduto in cella nell'ottobre 2022