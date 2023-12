Sono ben 39 le tonnellate di rifiuti rimosse in Sardegna da Plastic Free Onlus, associazione per la tutela dell’ambiente presente in tutta Italia. Cento giornate in tutta l’Isola dedicate alla raccolta dei rifiuti da spiagge, parchi e aree pubbliche cittadine.

“Siamo orgogliosi dei traguardi ottenuti nel 2023 – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – In pochi anni di vita, la nostra organizzazione ha coinvolto oltre 250mila volontari, siglando 280 protocolli d’intesa con le Amministrazioni locali per intensificare le attività sul territorio e premiando 69 Comuni con il riconoscimento Plastic Free”.

L’associazione ha inoltre premiato i comni di Elmas e Castelsardo tra i più virtuosi in Italia.

