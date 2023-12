Il Reparto operativo aeronavale (Roan) della Guardia di Finanza ha reso noti i numeri delle attività annuali di prevenzione e contrasto agli illeciti.

Durante i controlli sulle norme nautiche in estate, sono state conteste 89 violazioni, per un totale in sanzioni di 250mila euro. 161 soggetti e 19 imprese che operavano nel settore della pesca sono stati invece denunciati per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di contributi pubblici. Oltre 300mila euro le sanzioni per violazioni sulle imposte.

Per quanto riguarda la sezione aerea di Elmas, numerose le piantagioni di droga individuate. Sequestrate 7,5 tonnellate di marijuana e 6,8 tonnellate di piante di canapa, 10 i denunciati. Sull’immigrazione irregolare proveniente dall’Algeria e dalla Tunisia, sono 3 gli scafisti arrestati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it