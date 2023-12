Asl di Cagliari: niente Dep (ex passaggi di fascia), niente indennità festivi, niente supplemento del 70% per notturni dovuti dal 1/1/2023Z ma solo incarichi per pochi privilegiati. È quanto denuncia la Fials con un comunicato di fuoco firmato dal segretario provinciale Giampaolo Cugliara.

“A fronte di un accordo condiviso è stato richiesto dalla Fials il perché alla data odierna non risultassero retribuite diverse voci contrattualmente previste. Ovvero festivi non retribuiti ormai da cinque anni nonostante le sentenze favorevoli ai lavoratori; buoni pasto; supplemento delle indennità notturne 70% non corrisposte da Gennaio 2023; e il Dep 2023 non corrisposto entro il 31/12/2023”.

La Fials si scaglia soprattutto contro la decisione del Management Aziendale di privilegiare l’assegnazione degli incarichi di Funzione ad appannaggio di un gruppo ristretto di persone. Scegliendo di non avvalersi dell’assegnazione del Dep (ex passaggi di fascia). Tematica che riguarda una vasta platea di lavoratori che attendono l’indispensabile passaggio e remunerazione economica, quantificata in circa 1200 euro lordi l’anno.

I suddetti incarichi risultano di entità economica superiore rispetto all’erogazione del Dep. “Le somme di danaro assegnati (con gli incarichi) ad una ristretta cerchia di dipendenti vanno da: 13.500 euro l’anno per otto operatori, di cui tre Infermieri e cinque Tecnici. A scalare tutti gli altri incaricati percepirebbero incrementi stipendiali annui che oscillano dalle 9000, 8500, 8000, 7000 etc fino ad un minimo di euro 4000”.

Ribadita l’iniquità della decisione, Cugliara punta il dito contro la Asl 8. “È evidente dal maggio 2023 fino a Dicembre 2023 si sia consumata a danno di numerosi dipendenti, la scelta consapevole di un “potenziale privilegio”. Il tutto nel silenzio assordante di diversi Dirigenti Sindacali e rappresentanti RSU aspiranti incaricati e risultati vincitori al termine della selezione”.

Quindi l’appello: “Attendiamo un risolutivo riscontro che riconosca e remuneri il lavoro svolto da tutti gli operatori impegnati nella ASL di Cagliari”.

