Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Santu Lussurgiu per tentato omicidio.

Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Oristano in seguito alla violenta aggressione avvenuta ieri nel centro del paese.

Vittima un artigiano di 50 anni che si stava intrattenendo con altre persone, quando sarebbe stato prima avvicinato dal giovane e poi aggredito con un coltello e ferito dietro l’orecchio. Il movente sarebbe uno “sguardo di troppo” che avrebbe infastidito il ragazzo.

L’uomo è stato subito soccorso all’ospedale di Ghilarza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Da qui è scattata la perquisizione domiciliare del 24enne, dove oltre all’arma da taglio sono stati trovato anche 300 grammi di marijuana, per cui è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

