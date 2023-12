I fondi stanziati per il concerto di Capodanno con Marco Mengoni a Cagliari non bastano. Il Comune ha dovuto aggiungere ulteriori 95.464 euro per motivi di sicurezza, per un totale di 934.955 euro.

La decisione è arrivata in seguito alla richiesta della Questura che ha chiesto un numero maggiore di vigilantes e di sistemi antipanico.

“Successivamente all’approvazione del preventivo budget dettagliato, per lo svolgimento complessivo dell’evento, sono emersi ulteriori elementi da integrare rispetto al piano di sicurezza stimato nel preventivo”, si legge nel provvedimento.

