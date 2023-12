La scorsa notte a Maracalagonis, i Carabinieri della Stazione di Selargius, hanno deferito un diciannovenne del luogo, studente, incensurato. L’accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato perquisito sia per strada e che per casa. È stato trovato in possesso di complessivi 134 grammi di marijuana, di un bilancino elettronico di precisione e della somma contante di 184€ in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di un’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato verrà custodito in cassaforte in attesa del decreto dell’autorità giudiziaria che ne disporrà la distruzione.

