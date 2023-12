Christian Solinas conferma di essere in campo per le Regionali 2024, nell’ottica di una ricandidatura. Il Presidente uscente lo ha confermato nell’incontro con la stampa di fine anno a Villa Devoto.

“Non sono candidato, ma candidabile. Credo che la Sardegna abbia necessità di continuità e stabilità di governo” ha affermato Solinas.

Ha spiegato che nella coalizione di centrodestra ci sono delle normali interlocuzioni in corso. Ma che che non ci sia margine per una discontinuità.

“Chi rivendica la discontinuità, deve capire che non ci sono le condizioni e nemmeno le ragioni per chiederla in forza di un ragionamento politico o programmatico. Ma semplicemente per una logica di potere spartitorio. Pesa forse la forza elettorale, ma è solo un modo per mettere una bandierina in più di qua o di là. Mi opporrò a questa logica”.

