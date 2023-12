Sono scesi in piazza in 700 per dire no alla guerra. Mobilitazione ieri sera a Terralba per la 37ª marcia della pace, evento organizzato dalla Caritas insieme al CSV Sardegna Solidale, all’Unità Pastorale di Terralba e al Comune di Terralba.

In piazza anche il sindaco Sandro Pili, alcuni consiglieri regionali e i giovani degli oratori.

“Una voce che vuole innalzarsi in questo periodo di difficoltà, per chiedere soprattutto con la preghiera al Signore la pace, ma anche per far sentire che la gente desidera la pace” ha detto il vescovo Roberto Carboni.

