Nonostante il fiacco pareggio, Claudio Ranieri ha visto un Cagliari determinato con l’Empoli. Ai microfoni di Dazn e Sky, il tecnico rossoblù ha lodato lo spirito dei suoi ragazzi e la voglia di vincere mostrata in campo.

Sulla prestazione messa in campo. “Abbiamo fatto un buon secondo tempo. Siamo stati determinati, abbiamo schiacciato l’Empoli nella propria metà campo. Abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo raccolto nulla”.

Sul percorso del Cagliari. “Sappiamo che dobbiamo lottare, che ogni partita è decisiva. Ci dobbiamo rimboccare le maniche. Continuiamo con la mentalità e la determinazione vista oggi. Bisogna lottare come fosse l’ultima di campionato”.

Sull’ingresso di Luvumbo. “Speravo di far gol nel primo tempo con Pavoletti e Lapadula. Luvumbo sarebbe dovuto entrare in corsa per dare lo strappo decisivo. Ha fatto bene. Coppa d’Africa? Zito sarà con noi in Coppa Italia contro il Milan, poi ce lo portano via”.

