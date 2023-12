La Reyer Venezia vince a Sassari contro la Dinamo per 73-62. Non basta per i biancoblù la buona prova d’esordio del play Jefferson (15 punti).

La Dinamo ha provato a mettere in difficoltà la capolista. Col nuovo play e Diop ispirati, i biancoblù hanno retto bene il primo tempo. Poi sono crollati nel terzo quarto, scivolando anche a -16.

Negli ultimi dieci minuti, gli uomini di Bucchi hanno provato a recuperare. Si sono riavvicinati verso il -5, ma gli errori si sono sommati. Non permettendo ai sassaresi di rimontare.

