C’è grande attesa per il Capodanno a Cagliari col live di Marco Mengoni. Diversi fan sono presenti all’esterno della Fiera già da questa mattina. In attesa che, a partire dalle 18, si aprano i cancelli.

Considerato il grande afflusso previsto in serata, il Sindaco Paolo Truzzu ha adottato alcune misure contingibili e urgenti per la sicurezza urbana.

Nel dettaglio, queste le misure che saranno in vigore dalle 18 di oggi, domenica 31 dicembre 2023 alle 6 di lunedì 1 gennaio 2024 nelle aree indicate:

1. Tutte le aree e le strade lungo il perimetro compreso all’interno della zona formata dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati.

Strade perimetrali:

* Via Maddalena: nel tratto compreso tra la Via Roma ed il Viale Trieste;

* Viale Trieste: nel tratto compreso tra la Via Maddalena e la Via Caprera;

* Via Caprera: nel tratto compreso tra il Viale Trieste e la Via Mameli;

* Via Mameli: nel tratto compreso tra la Via Caprera e la Via Maddalena;

* Via Maddalena: nel tratto compreso tra la Via Mameli e la Via Portoscalas;

* Via Portoscalas: nel tratto compreso tra la Via Maddalena/Corso V. Emanuele e la Via Ospedale;

* Via Ospedale: nel tratto compreso tra la via Portoscalas e la Via San Giorgio;

* Via San Giorgio: nel tratto compreso tra la Via Ospedale e la Via Santa Margherita;

* Via Santa Margherita: nel tratto compreso tra la San Giorgio e la Piazza Yenne;

* Piazza Yenne;

* Scalette di Santa Chiara;

* Via Manno: nel tratto compreso tra la Piazza Yenne e la Via Scalette Monache Cappuccine;

* Via Scalette Monache Cappuccine: nel tratto compreso tra la Via Manno a Via Cima;

* Via Cima: nel tratto compreso tra la Via Scalette Monache Cappuccine e la Via Manno;

* Via Manno: nel tratto compreso tra la Via Cima e la Piazza Martiri d’Italia;

* Bastione di Saint Remy (Terrazza Umberto I°),

* Viale Regina Elena: nel tratto compreso tra la Piazza Costituzione e il Largo Giuseppe Dessi;

* Piazza Marghinotti,

* Viale Endrich: nel tratto compreso tra il viale Regina Elena e la via San Giovanni/piazza Marghinotti;

* Via Badas parcheggi fronte Giardini Pubblici,

* Largo Giovanni Dessi;

* Giardini Pubblici; .

* Piazza Costituzione;

* Viale Regina Margherita: nel tratto compreso tra la piazza Costituzione e la Piazza Amendola;

* Via Roma e la via Lungomare New York 11 settembre 2011: nel tratto compreso tra la piazza Amendola e il Largo Carlo Felice e la via Molo Sant’Agostino;

* Piazza Matteotti e tratti di strada confnanti;

* Via Sassari: nel tratto compreso tra il viale La Plaia e la via Roma;

* Via Roma: nel tratto compreso tra la Piazza Matteotti e la via Maddalena.

2. Tutte le aree e le strade lungo il perimetro compreso all’interno dell’area formata dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati.

Strade perimetrali:

* Bastione di Santa Croce strade perimetrali:

* Via Santa Croce: nel tratto compreso tra la Via Corte D’Appello e la Piazza San Giuseppe;

* Piazza San Giuseppe;

* Bastione di Santa Croce; ‘

* Via Corte D’Appello: nel tratto compreso tra la Piazza San Giuseppe e la Via Santa Croce.

3. Limitatamente all’area di pertinenza della Fiera Campionaria di Cagliari e nelle zone limitrofe del viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport e nella contigua Piazza Marco Polo:

* il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;

* il divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fssa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;

* in dette aree è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l’esibizione e la facilità di asporto.

Nello stesso provvedimento del Sindaco Truzzu, viene raccomandato, in tutta la città, di non usare petardi, botti, razzi e in genere artifici contenente miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità, a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali da affezione.