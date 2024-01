“Il centrosinistra diviso? Sono abituato a fare la corsa su me stesso”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, ha risposto ai giornalisti in merito alla campagna elettorale che, se candidato ufficialmente, lo vedrebbe affrontare Renato Soru e Alessandra Todde.

“Non abbiamo bisogno di giudicare gli altri, giudico quello che faccio e credo che, se ci sarà una campagna elettorale che ce ne darà la possibilità, potremmo raccontare ai sardi non quello che ci sarà da fare ma tante cose già fatte o in corso” ha argomentato Solinas.

Tra pochi giorni, se non addirittura ore, il centrodestra scioglierà le riserve sul candidato governatore e il testa a testa con Paolo Truzzu potrebbe riservare sorprese. Una di queste potrebbe essere la scissione in due blocchi dello schieramento. “Correre da soli? Tante volte siamo andati da soli, ma non credo saremo da soli” ha detto il segretario del Psd’Az.

