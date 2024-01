Marco Mengoni ha confermato sul palco del Capodanno di Cagliari di essere uno dei cantanti più forti e popolari in Italia. Lo ha fatto davanti alle oltre 20 mila persone festanti della Fiera.

Un’ora e mezza di spettacolo, iniziato alle 23:40. Il cantante laziale non si è risparmiato, dando fondo al meglio del suo repertorio. Non solo Capodanno, ma il motivo lo racconta lui stesso: “Finalmente riusciamo a fare un concerto in Sardegna”.

E il pubblico adora, canta e si lascia alle spalle ore d’attesa. Dal palco arriva una scarica d’adrenalina pazzesca: da Pazza Musica a Due Vite, da Guerriero a Credimi Ancora, fino a Esseri Umani, Hola e L’Essenziale. Mengoni sceglie una hit dopo l’altra per far cantare tutti.

Poco dopo l’una, il concerto finisce. C’è tanta soddisfazione e allegria, che il pubblico canta ancora per un po’. “Grazie Cagliari” urla Mengoni e manda tutti a casa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it