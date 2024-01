Una serata di danze sfrenate a Iglesias, Tortoli e Castelsardo per Capodanno. Tantissime persone hanno assiepato le piazze e festeggiato con piacere l’arrivo del 2024.

Circa 5 mila persone hanno cantato e ballato con il rapper Fred De Palma a Iglesias, confermando la buona stella dei concerti della città dell’iglesiente.

Poco più di 5 mila invece a Castelsardo per Mahmood, che ha allietato la serata dei presenti subito dopo i fuochi d’artificio della mezzanotte.

Sold out a Tortolì per il rapper Alfa. Prossimo alla partecipazione a Sanremo, il rapper genovese ha sorpreso per verve e capacità di garantire brani ballabili per il pubblico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it