Un Capodanno così in Sardegna non si era mai visto: tantissime star della musica nazionale hanno intrattenuto il pubblico sardo e i turisti. Verso il 2024.

Ma in tanti hanno notato la poca considerazione che alcune di esse hanno dedicato all’Isola. Soprattutto sui social.

Ligabue autentico stakanovista: appena arrivato, ha pubblicato un bel post del suo passaggio sulla spiaggia La Pelosa di Stintino. Nelle stories anche il brindisi di mezzanotte e alcuni video in diretta del live. Supportato anche dal fan club ufficiale che ha prodotto una serie di contenuti speciali per i tanti supporter.

Marco Mengoni ha proposto storie dal soundcheck e dagli istanti precedenti l’ingresso sul palco. E infine un saluto a Cagliari. Fred De Palma lo ha seguito con una serie di storie del concerto a Iglesias.

Qualche condivisione per Alfa, Noemi, Mondo Marcio. Zero assoluto invece dalle pagine Zucchero e Salmo, che hanno preferito godersi lo spettacolo e non “lasciare nulla” ai propri fan.

