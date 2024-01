Trasferito in Rianimazione al Brotzu per un nuovo intervento Giacomo Mura, il 21enne di Portoscuso che è stato accoltellato in via Santa Chiara, a Cagliari, poco sopra piazza Yenne, durante la serata di Capodanno.

Il giovane è stato ferito alla pancia e in serata si è reso necessario un intervento delicato per l’aggravamento delle sue condizioni.

Da quanto si è appreso, Mura si trovava con un’amica quando, in seguito a un diverbio con un altro giovane che aveva lanciato dei petardi vicino a loro, è stato aggredito e poi colpito con l’arma da taglio. Poi la fuga.

Il padre di Mura, Ignazio, chiede ad eventuali testimoni oculari di inviare il materiale in possesso agli inquirenti per poter fare chiarezza e individuare l’aggressore.

Nel frattempo i carabinieri stanno visionando le immagini della videosorveglianza dei locali della zona.

