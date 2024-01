Flussi turistici raddoppiati nel 2024 in tutta Italia, ma in Sardegna si registrano i dati più alti col +271% degli arrivi e il +274% per i pernottamenti.

Sono le ultime stime elaborate da VamonosVacanze.it su dati Istat e Banca d’Italia.

Negli scenari possibili, quello più ottimista prevede infatti un incremento medio del +108% per gli arrivi e del +111% per i pernottamenti. Complessivamente, includendo anche il turismo interno, si tratterebbe di oltre 226 milioni di turisti che sceglieranno l’Italia per le vacanze, andando a generare oltre 809 milioni di pernottamenti.

Tutte le destinazioni regionali registreranno un andamento positivo dei flussi turistici. Al di sopra della media italiana si collocherebbero, in ordine decrescente rispetto alla variazione percentuale dei pernottamenti: Sardegna con 53 milioni di pernottamenti (+274%) e con 11 milioni di arrivi (+271%); Basilicata con 8 milioni di pernottamenti (+238%) e con 2,5 milioni di arrivi (+227%); Puglia con 52 milioni di pernottamenti (+219%) e con 13 milioni di arrivi (+220%); Campania con 55 milioni di pernottamenti (+164%) e con 15 milioni di arrivi (+165%); Molise con 1,5 milioni di pernottamenti (+157%) e con 0,4 milioni di arrivi (+120%); e Abruzzo con 16 milioni di pernottamenti (+121%) e con 4 milioni di arrivi (+119%).

Se si guardano i valori assoluti, troviamo invece sul podio Veneto con 23,5 milioni di arrivi, Trentino-Alto Adige con 23 milioni e Lazio con 22. In questo caso la Sardegna si trova in decima posizione con 11 milioni di arrivi.

In questo “best case scenario”, nel 2024 la spesa turistica salirebbe così del +64% rispetto al 2023, passando da 108 a 177 miliardi, con una stima che include servizi ricettivi, di ristorazione, trasporto (ferroviario, su strada, marittimo, aereo), noleggio mezzi, servizi delle agenzie di viaggio ed altri servizi di prenotazione, servizi culturali, servizi sportivi e ricreativi, shopping ed altre spese.

Per quanto riguarda il valore assoluto del giro d’affari, troviamo la Toscana al primo posto con 23,7 miliardi di euro, seguita dalla Calabria con 23,7 miliardi, il Veneto con 19,9 miliardi, la Lombardia con 16,9 miliardi e il Lazio con 16,1 miliardi. La Sardegna è dodicesima con 5 miliardi di euro.

