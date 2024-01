“Noi vogliamo sardi autodeterminati, istruiti, indipendenti, liberi, preparati. Stiamo proponendo un’offerta politica nuova, alternativa a questa giunta e alla destra, che dovrà impattare sulla Sardegna per i prossimi anni”. Così la candidata alla presidenza della Regione, Alessandra Todde, nel corso della conferenza stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e di A innantis!. I due partiti infatti uniranno le forze con un simbolo condiviso.

“Il nostro obiettivo è trasformare in profondità e in meglio la Sardegna sostenedo con forza la candidatura di Alessandra Todde che è la miglior sintesi di questo spirito di cambiamento, innovazione e autodeterminazione” dichiarano in una nota congiunta Franciscu Sedda ed Ettore Licheri. “Questo è un progetto rivoluzionario, innovativo, in cui diamo cuore e gambe al principio di un indipendentismo moderno e condiviso, che abbiamo definito del terzo millennio”.

