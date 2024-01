Sono oltre 800 le firme raccolte dai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria della Direzione didattica Lilliu di Cagliari per dire no all’accorpamento con l’Istituto di via Stoccolma. La richiesta è diretta al Comune, alla Regione e all’Ufficio scolastico regionale, affinché si intervenga per non sopprimere l’autonomia scolastica come stabilito nella delibera della Regione del 22 dicembre.

Se l’accorpamento dovesse andare in porto come previsto andrebbe a costituirsi un istituto da oltre 1300 alunni, che secondo i genitori creerebbe difficoltà nella didattica e nell’utilizzo delle risorse disponibi. “Ci aspettavamo l’accorpamento con la scuola media Alfieri, con la quale sono instaurate già da tempo relazioni di continuità didattica” spiega Rossano Mameli, presidente del Consiglio di Circolo. “Una decisione scellerata e priva di logica, che ci vede nettamente contrari e contro la quale, se venisse confermata, valuteremo tutte le forme di azione e mobilitazione”.

