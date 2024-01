Un anno di lavori per un milione e 700 mila euro di spesa complessiva. Questi i dati principali del progetto esecutivo approvato dal Comune di Cagliari per la riqualificazione del Bastione di Saint Remy.

I lavori serviranno soprattutto a ripristinare alcuni elementi rovinati dagli atti vandalici a cui il monumento è caontinuamente soggetto. Sfregi perpetrati, tra l’altro, nonostante la video sorveglianza e i controlli. Si tratta comunque di un intervento conservativo, dove non sarà stravolto l’assetto attuale, ma qualche variazione è in fase di studio.

In particolare sono valutate diverse ipotesi per la sostituzione del plexiglass sul parapetto, elemento mai apprezzato dall’occhio di cagliaritani e turisti. Anche sulle sedute si interverrà per irrobustirle, così come sono previsti interventi al verde.

