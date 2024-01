L’amore di Noemi per la Sardegna si esprime anche nelle letture. La cantante, grande protagonista del capodanno di Nuoro, ha mostrato su Threads i libri preferiti del 2023.

Nella sua top 3 compaiono infatti “Canne al Vento” di Grazia Deledda e “Tre Ciotole” di Michela Murgia.

“I libri sono un pezzo di cuore, ecco i miei preferiti del 2023. Cosa mi consigliate per il 2024? Non potevo far passare l’anno senza aver letto il romanzo del nostro premio Nobel. Poi Adorerò per sempre La sua scrittura, la donna Michela Murgia. Mi ha portato e continuerà a portarmi in altri mondi ogni volta che sceglieró un suo libro”.

