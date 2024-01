“A Lecce torneranno alcuni ragazzi che oggi riposavano o non erano al meglio, non potevo rischiarli e mi aspettavo di più da chi ha avuto l’occasione odierna“. Così Claudio Ranieri nell’immediato post partita boccia senza appello la prestazione fornita dalle seconde linee in Milan-Cagliari di Coppa Italia.

Dopo il 4-1 di San Siro a finire nel tritacarne sono soprattutto gli acquisti estivi e il portiere Radunovic. “Avevo detto ai ragazzi di dare tutto, cercherò di capire cosa è successo dopo lo svantaggio”.

Ranieri è deluso soprattutto dai troppi gol presi: “Continuiamo a incassare troppi gol per quella che è la mia mentalità. Dobbiamo essere più cattivi e anche più scaltri, non abbiamo complicato la vita al Milan e abbiamo subito in situazioni di gioco dove eravamo in vantaggio. Chiedo scusa ai tifosi“.

