Aveva solo 19 anni il giovane che questa mattina alle prime luci dell’alba è finito in mare con la propria auto sulla 195 perdendo la vita. Secondo i primi rilevamenti, a causare il sinistro potrebbe essere stato lo scontro con un’altra auto, ma si indaga ancora per accertare la dinamica.

L’incidente è avvenuto nel tratto tra la Maddalena e Macchiareddu, con l’auto che viaggiava in direzione Cagliari. Il mezzo si è ribaltato ed è finito a testa in giù in acqua, ma il conducente sarebbe morto sul colpo.

Notevoli i disagi al traffico, con code che vanno avanti dalle 7 di mattina circa.

