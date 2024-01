Un messaggio su WhatsApp da un numero sconosciuto, con sua figlia che gli chiedeva di inviarle 750 euro su una Postepay. Così è stato ingannato un 72 enne pensionato di Dolianova, che con l’intenzione di fornire un aiuto paterno ha finito per versare i soldi a un truffatore residente a Cinisello Balsamo.

Le indagini dei Carabinieri di Dolianova, coadiuvati dai colleghi della città lombarda, hanno però smascherato l’impostore: un 23enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per analoghe vicende. Il truffatore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

