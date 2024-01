“La Sardegna non può essere lasciata a una proposta di destra e a una proposta governata dai 5 Stelle. La nostra è una proposta di centro, civica, progressista, per un autonomismo forte, con tinte di indipendentismo; mi piace definirlo un nuovo Ulivo per la Sardegna“. Parola di Renato Soru che alla conferenza stampa congiunta con Azione traccia le linee per sfidare Todde e il centrodestra alle Regionali.

“Siamo molto felici dell’adesione di Azione e della loro fiducia a un progetto che ha una sola ambizione: far uscire la Sardegna da questa stagnazione e ritardo di sviluppo” ha detto il leader dello schieramento.

“Bisogna dare risposte immediate alla società sarda che soffre, a quei sardi che stanno rinunciando a curarsi, alle famiglie che non possono più permettersi di mandare i figli a scuola” ha aggiunto Soru.

