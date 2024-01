Sono 66 i giovani che potranno prendere parte ai 5 progetti di Servizio civile universale presentati dalla Città Metropolitana di Cagliari e da 8 Comuni metropolitani accreditati come enti ospitanti: Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sarroch, Selargius e Sinnai.

Il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale prevede in totale la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in 2183 progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.

Il primo progetto “Giovani: cittadini del futuro” accoglierà 8 operatori volontari a Pula e Sarroch. Gli stessi Comuni ospiteranno anche il progetto “Una carezza per domani”, con 10 volontari, mentre 4 giovani andranno a Sarroch con “Insieme per lo sport”. Il progetto “Giovani per il sociale” prevede 16 operatori nei Comuni di Decimomannu, Elmas, Pula e Sarroch. I restanti 28 volontari prenderanno parte al progetto “Ri-Book – Rete Interattiva di Biblioteche Operanti in Kondivisione”, e saranno ospitati a Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Sinnai, Sarroch, Selargius e dalla Città Metropolitana. Quest’ultima impiegherà i 3 giovani selezionati nella biblioteca Emilio Lussu del Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

“Il Servizio civile rappresenta un’ottima occasione per offrire ai nostri ragazzi un’esperienza di lavoro e nel contempo avvicinarli all’impegno civico. In questi anni abbiamo investito sui progetti di Servizio civile universale nella convinzione che il confronto con l’impegno civile possa favorire nelle nuove generazioni la formazione di una coscienza pubblica e civica”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca.

Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni a settimana. L’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è di 507,30 euro. Gli operatori volontari, selezionati attraverso le modalità indicate nel bando, sottoscriveranno il contratto con il Dipartimento per la Politiche Giovanili.

Per candidarsi è necessario individuare il progetto di SCD di proprio interesse sul sito dedicato https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e con accesso mediante SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari, www.cittametropolitanacagliari.it, nella pagina dedicata “Servizio Civile Universale”.

