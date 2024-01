Il 3 gennaio si è trasformato in un giorno di grandi festeggiamenti a Mamoiada, dove Anna Maria Nieddu ha compiuto cent’anni.

Per onorare questo traguardo, i Carabinieri della locale Stazione hanno bussato alla porta di casa per farle gli auguri e consegnarle in omaggio il Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri del 2024.

È stata proprio la signora Nieddu, nata nel lontano 1924, a volere che alla sua festa fossero presenti i Carabinieri, lieti di partecipare ad un evento così importante.

