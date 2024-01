Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 gennaio, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per valutare l’efficacia dei servizi predisposti in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2024.

Ne è emerso che grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, sia nel centro storico che nell’area fieristica dove si è svolto il concerto con Marco Mengoni, attraverso l’impiego di un importante numero di pattuglie – 9 della Polizia di Stato, 7 dell’Arma dei Carabinieri e 2 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza alle quali si sono aggiunte 2 unità mobili della Polizia Municipale di Cagliari -, ha consentito lo svolgimento degli eventi in assenza di criticità, ad eccezione del grave episodio verificatosi vicino a piazza Yenne, di fronte alle scalette di Santa Chiara, nelle prime ore del 1° gennaio, dove un giovane 21enne, Giacomo Mura, è stato accoltellato nel corso di una lite.

In particolare, dai dati forniti dalle sale operative delle Forze di Polizia è emerso che tra le ore 19 del 31 dicembre 2023 e l’una del 1° gennaio, sono pervenute 15 chiamate alla Polizia di Stato e 17 all’Arma dei Carabinieri, tutte seguite da specifici interventi degli operatori della sicurezza.

Con riferimento all’evento musicale, svoltosi nell’area fieristica del capoluogo, gli attuati dispositivi di safety e security hanno consentito lo svolgimento dello stesso in assenza di turbative per l’Ordine Pubblico.

