Il tecnico rossoblù Claudio Ranieri ha presentato la sfida Lecce-Cagliari, partita in cui i sardi sono chiamati a dare prova di coraggio dopo la sfortunata gara con l’Empoli e soprattutto dopo la brutta figura in Coppa Italia contro il Milan.

Figuraccia. “Non mi sono sentito tradito, ma mi è dispiaciuto per il modo in cui dopo il primo gol del Milan ci siamo depressi, ci siamo sciolti al sole. Non mi è piaciuta la partita e l’ho detto ai ragazzi, c’è modo e modo di perdere”.

Infermeria. “L’infermeria si sta svuotando perché Dossena si è allenato, Augello si è allenato, Prati non si è allenato e anche Pavoletti no. Nandez invece si è allenato, poi c’è Lapadula fuori. Per Jankto problemi di febbre ieri”.

Lecce. “Per noi è una partita importantissima. Ci giochiamo un pezzetto di salvezza, ma lotteremo fino all’ultima giornata e il pubblico deve starci vicino. Loro devono capire che abbiamo delle difficoltà e devono sostenerci, solo così ci salviamo”.

Mercato. “Prima bisogna vendere, come devono fare altre 10-15 squadre di Serie A. Poi bisogna fare mercato in positivo, vendendo e comprando a meno di quanto si è venduto. Serve la bacchetta magica”.

