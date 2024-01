“Non è una scelta che è frutto di un ragionamento politico. Una candidatura di questo tipo può portare solo a far perdere il centrodestra. Io non credo che Alessandra Zedda voglia chiudere una carriera così importante con una responsabilità del genere”. Questo il duro commento di Ugo Cappellacci all’annuncio della candidatura solitaria dell’ex vice presidente della Giunta Solinas e sua collega di partito in Forza Italia.

“Per quanto mi risulta, oggi è dentro casa, poi non so cosa farà nei prossimi giorni” ha dichiarato l’ex governatore all’Adnkronos. “Da molto lo diceva e le ho sempre detto di non prenderla in considerazione perché è una scelta suicida”.

