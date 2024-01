Giro di vite del Comune di Cagliari nei locali della città. Sono scattate alcune diverse chiusure per alcune violazioni del regolamento comunale.

Chiude per 30 giorni lo Spirits Boutique, nel quartiere Marina: la musica irradiata all’interno del locale, si sentiva anche fuori.

Chiusura per 8 giorni per il Bar Acca e per il bar pizzeria Pilade: avevano tavolini e sedie all’esterno senza alcuna autorizzazione.

Chiude per 33 giorni e si vede sospesa la concessione di suolo pubblico invece Manow, il chiosco presente alla Fonsarda. La polizia locale ha ravvisato la copertura eccessiva di spazio rispetto a quanto previsto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it