A partire da questo mese i cittadini di Nuoro di età compresa fra i 35 e i 74 anni potranno partecipare gratuitamente a uno screening voluto dall’Istituto Superiore di sanità. Gli esami e questionari somministrati permetteranno l’analisi degli stili di vita al fine di individuare i fattori di rischio per patologie cardio e cerebro vascolari.

Quella di Nuoro è l’unica Asl in Sardegna ad aver aderito alla ricerca del ministero della Sanità. I cittadini riceveranno la lettera di partecipazione alla seduta, nella quale si potranno sottoporre alle visite, tra cui misurazione della pressione, peso, altezza, prelievo di sangue, analisi urine, elettrocardiogramma.

“Si tratta di una indagine di grande rilevanza scientifica utile per la pianificazione futura dei servizi sanitari” spiega il direttore sanitario della Asl nuorese Serafino Ponti. “Rappresenta un’opportunità di prevenzione per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. Ogni partecipante riceverà i risultati delle indagini eseguite, correlati da eventuali suggerimenti personalizzati per ridurre il rischio di malattie croniche non trasmissibili”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it