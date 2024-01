Ci sarà anche Forza del popolo alle Regionali del 25 febbraio. Il movimento anti-Euro che fino a novembre chiedeva l’uscita dell’Italia dalla moneta unica presenterà una sua candidata alla presidenza. Sarà infatti Maria Rosa Randaccio, leader del Movimento sardo per la zona franca.

Già avviata la raccolta delle firme per presentare le liste nelle otto circoscrizioni elettorali nell’Isola e presenterà la candidatura allo Spazio zona franca a Cagliari. “Forza del Popolo è da tempi non sospetti l’unico partito nazionale che riconosce e si batte per la piena attuazione dell’autonomia regionale sarda e per l’applicazione completa del regime della zona franca” dice Randaccio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it