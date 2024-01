Non è finita qui. Il centrodestra sardo attende il via libera definitivo da Roma alla candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione, scelto a larga maggioranza dal vertice di ieri a Palazzo Tirso. Ma lo sconfitto Christian Solinas non si da per vinto.

“Il tavolo ha registrato una serie di posizioni diversificate” ha detto a margine del tavolo regionale. “Fratelli d’Italia ha un mandato per chiudere sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, altre forze regionali si sono espresse per la continuità, così come la Lega. Di fatto l’unità della coalizione si costituirà con un ulteriore passaggio sul tavolo nazionale“.

Insomma, per Solinas non si sono spente le speranze. Oggi dovrebbe arrivare il responso dai dirigenti nazionali e sembra comunque difficile che la scelta sarda su Truzzu venga ribaltata. Ecco quindi che si aprono due ipotesi.

La prima è quella di uno strappo del Psd’Az. “Il Psd’Az ha degli organi di partito che seguiranno e prenderanno una decisione” ha aggiunto il governatore uscente. La seconda è quella di una permanenza del Psd’Az nel centrodestra a trazione Fratelli d’Italia, ma con una candidatura alternativa per Solinas. Gli indizi portano alle prossime Europee.

