Si era introdotto all’interno di due cantieri edili e aveva sottratto i portafogli dei muratori. I Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di una serie di accertamenti e di verifiche sulle telecamere di sorveglianza delle zone interessate, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari per furto aggravato un 33enne di Quartu Sant’Elena.

Puntando sul fatto che i muratori lasciano giubbotti e thermos del pranzo in un’area diversa da quella nella quale stanno operando, l’uomo si era introdotto nei cantieri per commettere i furti.

Il primo episodio si era verificato l’11 dicembre scorso a Cagliari in via Aquilone. La vittima era stato un operaio 38enne a cui era stato portato via il portafoglio. Il 21 dicembre successivo sempre a Cagliari ma in via dei Cigni, il portafoglio era stato sottratto a un 45enne, anch’ egli operaio edile. I Carabinieri attendono possibili ulteriori denunce. Inoltre il ladro era stato arrestato due giorni fa, dopo che a seguito di un episodio analogo era stato inseguito dai militari mentre provava a fuggire in bicicletta.

