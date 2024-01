“Noi facciamo tesoro delle parole di ieri di Giorgia Meloni. Il centrodestra è un valore e l’unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato bene per cinque anni”. Il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, alza lo scudo su Christian Solinas dopo la decisione del centrodestra sardo di candidare Paolo Truzzu alle Regionali.

Rispondando ad Affaritaliani, l’esponente nazionale del Carroccio ribadisce che “prima delle Europee vanno al voto quattro regioni e la Lega è per riconfermare i presidenti uscenti: se così non fosse anche per una sola regione, si riaprirebbero i giochi e il tavolo su tutte le altre regioni”.

“L’unità del centrodestra è un valore, abbiamo quattro presidenti uscenti che hanno amministrato bene e non c’è alcun motivo per cambiare nomi. Quindi per noi il candidato in Sardegna resta Solinas” chiude Crippa.

