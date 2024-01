Si sono già verificati numerosi incidenti, alcuni anche gravi, all’altezza della segnaletica fai da te comparsa a Sassari, all’incrocio tra le vie Zanfarino e Torres.

Non si conosce ancora l’autore del gesto, che ha tracciato con vernice spray lo stop mancante. In quel punto, infatti, lo stop è indicato con segnaletica verticale, ma non è ancora stata fatta quella a terra.

Da parte sua, il Comune di Sassari ha fatto sapere di aver affidato da tempo l’incarico a un’azienda per eseguire la segnaletica ma sarebbero sorti una serie di problemi che hanno portato al mancato completamento dell’intervento.

Da quel momento i sinistri stradali sono aumentati in maniera significativa, così ci ha pensato una mano anonima a rendere il tutto più “chiaro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it